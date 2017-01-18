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Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri

İstanbul polisi, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Taksimde yoğun güvenlik önlemleri

18 Ocak 2017 16:28
Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri - Tıkla İzle

Terör örgütlerinin son dönemde Türkiye'ye yönelik tehditlerinin artması üzerine İstanbul polisi de tedbirlerini artırdı. Emniyet güçleri özellikle Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Anıtı civarında çelik yelekli ve uzun namlulu özel harekat polisleri görev yaparken, İstiklal Caddesi çevresine de sivil polisler ve güven timleri yerleştirildi. Polisin meydana giren araçları da durdurarak uygulama yaptığı görüldü.
Taksim'de polisin geniş güvenlik önlemleri sürüyor. 

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık

Etiketler: taksim, yoğun güvenlik önlemi


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