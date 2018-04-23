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Taksim’deki 23 Nisan törenlerinde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Taksim Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Halk oyunlarının da oynandığı alanda, parti çelenkleri törenden sonra anıta konuldu. Tören çıkışı CHP'li olduğunu söyleyen bir genç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na, “CHP’de PKK destekçisi milletvekilleri istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Taksimdeki 23 Nisan törenlerinde CHPli Sezgin Tanrıkuluna tepki

23 Nisan 2018 15:28
Taksim’deki 23 Nisan törenlerinde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki - Tıkla İzle

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da coşkuyla kutlandı. Özel harekat polisleri ve çevik kuvvet polisinin bariyerlerle alanı kapatarak zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldığı törende polis helikopterinin de havadan önlem aldığı görüldü. Törene, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Dursun Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende Firuzağa İlkokulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisinin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelenk Cumhuriyet Anıtına konuldu. Çelenk sunumunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki vatandaşlar da marş okunduğu esnada saygı duruşunda bulundu. Marşın ardından Müdür Yelkenci ise gerçekleştirdiği kısa konuşmada, bayramı kutladığını belirtti.

Parti çelenkleri törenden sonra alana alındı 

Törenin sonlanmasının ardından CHP’li milletvekilleri ve beraberindeki parti üyeleri, tören alanı dışındaki parti çelenklerini alarak anıta koydu. Sunumun ardından konuşan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, “Öncelikle Türk milletinin, vatandaşlarımızın ve çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle bu bayramı bize hediye eden Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor ve saygıyla selamlıyoruz” dedi.

CHP milletvekiline tepki 

Tören sonrası elinde Türk bayrağıyla törene katılan ve CHP üyesi olduğunu söyleyen Yılmaz Ecevit Kılıç isimli genç, alandan çıkan milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu’nun yanına gitti. Tanrıkulu ile el sıkışan genç, Tanrıkulu'na tepki göstererek, “CHP’de hiçbir suretle PKK’yı destekleyen milletvekilleri istemiyoruz. Biz CHP’liler olarak Atatürkçü CHP’liler istiyoruz. PKK’yı savunan CHP’li vekilleri partide istemiyoruz” diyerek protesto etti. Genç ardından güvenlik büro polisleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.  

Doğan Can Cesur
 

 

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