Taksim’deki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış ve olayda Tarık Durucan ağır yaralanırken, Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K. adlı kişiler ise hafif yaralanmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araç ve silahlarla kontrollü bir şekilde otele girip yaralının bir tanesini ekip aracıyla hastaneye götürmüştü. Olayın ardından 34 V 5115 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tarık Durucan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.