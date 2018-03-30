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Taksim’deki tecavüzle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'de barda arkadaşıyla eğlendikten sonra Engin K. tarafından omzuna alınıp götürüldüğü binada tecavüze uğrayan kadınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Taksimdeki tecavüzle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

30 Mart 2018 17:22
Taksim’deki tecavüzle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Taksim'de barda arkadaşı E.Y. ile eğlendikten sonra Engin K. tarafından omzuna alınıp götürüldüğü binada tecavüze uğrayan F.H.E. ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli omuzuna alarak götürdüğü genç kadını ara sokakta yere bırakıyor. Daha sonra yere bıraktığı genç kadının yanında bir süre bekliyor. Kadının yanından ayrıldıktan sonra çevreyi kontrol eden şüpheli, tekrar kadının yanına geliyor. Sonrasında genç kadının koluna girerek zorla götürüyor. Bu sırada genç kadının kendinde olmadığı ve güçlükle yürüdüğü görülüyor.  

Doğan Can Cesur

 

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