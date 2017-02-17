Beyoğlu’nda yapılması planlanan camiye İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onay vermesinin ardından cami inşaatının temeli bugün atıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve çok sayıda vatandaş katıldı. Caminin inşaat çalışmalarının başlaması, ismiyle ilgili soruları da beraberinde getirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, temel atma töreninde caminin ismiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, “Ben eminim ki böyle bir camiye Müslümanlar kadar turist gayrimüslim insanlarda ilgi gösterecek. Bu tip meydanlar çok ziyaret ediliyor. Mesela Sultan Ahmet Meydanı, Sultan Ahmed Camisiz olmaz. İnsanlar dünyanın her yerinde bir yerlere gittikleri zaman meydanlarda camisi, kilisesi, opera binası, kültür alanları bunlar farklı sosyolojileri bir arada kaynaştırıyor ve insanlar bunları merak ediyorlar. Eminim bu cami bittikten sonra bu güzel mimari ile İstanbul’un en fazla ilgi çeken camilerinden birisi olacak. Bence Taksim Meydanı'nda olan mabet Taksim Camii'dir ama ileride mutlaka ilave bir şey de gelebilir. Ama Taksim Camii olarak kalacaktır diye açıkçası düşünüyorum” dedi.

“50 yıllık bir serüven bugün taçlandı”

Taksim’e bir cami yapılması kararının alınmasının uzun bir süreç olduğuna dikkat çeken Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise, “Taksim Camii'nin yapılmasıyla alakalı süreç 50 yıllık bir serüven. Burada her kuruma bir vazife düştü. Bize de 50 sene önce burada bulunan arsaları toplama, kamulaştırma yapma ve vakıf arsası üzerine bu camiyi yapma görevi verildi. Asıl zor olanı Beyoğlu Belediyesi takip etti. Çünkü süreç takibi, süreçlerin sonlandırılması, ilgili yerlerden kararların alınması kolay bir iş değil. Herkesin bir katkısı var, Allah’a şükür bugünlere geldik. 50 yıllık bir serüven, bir çaba bugün taçlandı, temel attık. İnşallah ibadete açılmasına ve bizim de ibadet etmemize vesile olur” diye konuştu.

Modern ile klasiği birleştirecek

Başkan Demircan, Taksim’e yapılacak olan caminin çevresindeki yapıların mimarisine uygun olarak yapılacağına ve modern ile klasiği birleştiren bir cami olacağına dikkat çekti. Demircan, ayrıca caminin bodrum katının bir kültür merkezi gibi hizmet vereceğini dile getirdi.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa