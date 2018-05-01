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Taksim'e yürümek için Beşiktaş'ta toplanan gruba polis müdahale etti

Taksim'e yürümek için Beşiktaş'ta toplanan gruba polis müdahale etti

Taksime yürümek için Beşiktaşta toplanan gruba polis müdahale etti

01 Mayıs 2018 09:46
 

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