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Taksiye silahlı saldırı kamerada

Tuzla'da tartıştıkları ticari taksi şoförüne silahla ateş açan zanlılar karşılarında polisi buldu. Bir kurşunun da polis otosuna isabet ettiği silahlı saldırı sonrası, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kilometrelerce kovalanan şahıslar, kıskıvrak yakalandı. Şahısların ticari taksi sürücüsüne silahla ateş açtığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Taksiye silahlı saldırı kamerada

25 Aralık 2017 13:25
Taksiye silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Geçtiğimiz hafta Cumartesi gece saat 04:10 sıralarında uygulama yapan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir restoran önünde taksi sürücüsü ile iki şahsın tartıştığını fark etti. Ekipler hızla olay yerine giderken, silahlı şahısla ticari taksiye ateş açmaya başladı. Bu sırada şahısların silahlarından çıkan kurşunlardan biri olay yerine gelen polis ekibinin aracına isabet etti. Saldırganlar polisi görür görmez kaçmaya başlarken, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şahısları kovalamaya başladı.Kilometrelerce süren takip Aydınlı mahallesi Dersaadet Caddesi üzerinde son buldu . Polis ekipleri iki saldırganı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç ile E.T isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında beş adet dolu tabanca fişeği, 1 adet 0,90 gram - 1adet 0,86 -1 adet 0,35 gram,1 adet 0,20 gram,1- adet 0,23 gram -1 adet 0,19 gram -1 adet 0,38 gram olmak üzere toplamda 8 parça halinde 3,11 gram esrar tabir edilen narkotik madde ve 5 adet ecstasy diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca saldırganlardan S.Ç'nin Taksirle Öldürme ve Trafiği Tehlikeye Düşürmeden suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç . tutuklanırken, E.T isimli şahıs serbest bırakıldı.

Saldırı anı kamerada
Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar ticari taksi sürücüsüyle tartışıyor. Ardından taksiciyi ve şahısları vatandaşlar sakinleştirmeye çalışıyor. Taksici araca binip olay yerinden ayrılırken, şahıslar silahlarını çıkararak ateş açmaya başlıyor.

Cenk İşver
 

 

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