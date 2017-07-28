Taktak motoru kazasında yaralanan baba ile kızı hayatını kaybetti

Kaza, 24 Temmuz Pazartesi günü ilçeye bağlı Beci Mahallesi Güzleği Yaylası Gölgeli mevkisinde meydana geldi. Zeynel Abidin Karakuş'un (65) kullandığı taktak motoru yokuştan inerken frenlerinin boşalması sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü Zeynel Abidin Karakuş, taktak kasasında yolcu olarak bulunan eşi Gülüzar ve kızı Saniye Karakuş yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan durumu ağır olan Zeynel Abidin Karakuş ve Saniye Karakuş Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeynel Abidin Karakuş ve kızı Saniye Karakuş, tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Gülüzar Karakuş'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hasan Çetin