Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Talasemi hastalığı için "Bir Umut da Siz Olun”

Talasemi hastalığı için "Bir Umut da Siz Olun”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Millenium Kongre Salonunda düzenlenen “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla Talasemi hastalığı için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe öğrencilerin yoğun katılımı gözlemlendi

Talasemi hastalığı için &quot;Bir Umut da Siz Olun”

30 Aralık 2016 10:34

Etkinlik için Talasemi Başkanı Derya Güven, As Başkanı Ahmet Varoğlu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Doktorlarından Begüm Sadıkoğlu konuk oldu.

 “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla hazırlanan farkındalık etkinliğinin açılış konuşmasını, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı gerçekleştirdi.
Harmancı, konuşmasının başında, “bu projeye 2015 – 2016 yaz okulu ders kapsamında başladıklarını belirterek, projenin ana noktalarını ve amaçlarını belirlemek üzere sokak röportajları ile durum analizleri yaptıklarını ifade etti. Nimet Harmancı, konuşmasının devamında Talasemia derneğinin değerli üyelerinin yardımları ışığında kan bağışının sürekliliğini sağlamayı ve hayati önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

GAÜ Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı konuşmasının sonunda, bu sene projenin hangi aşamada olduğunu şu şekilde açıkladı: “2016- 2017 Akademik yılında ‘Bir Umut da Siz Olun’ sosyal sorumluluk kampanyası duygulara dokunmaktan geçer. Bu hususta 35 kişilik öğrenci ekibimizin özverili ve yürekten gelen samimi çalışmasıyla tasarlanan, afişler, el broşürleri ve oluşturulan kısa film istediğimiz algıyı yaratmıştır. Yeni akademik dönemde bu projenin devam etmesini ve hedeflediğimiz bilinçli farkındalığın oluşturulmasını canı gönülden arzuluyoruz."

Seminerde ikinci olarak söz hakkını Dr. Begüm Sadıkoğlu aldı. Dr. Sadıkoğlu talasemi hastalığının tüm evrelerini, hastalık öncesinde ve sonrasında alınacak tedbir ve önemleri son olarak da dünyada ve ülkemizde talasemi hastalığının yerini istatiksel bir şekilde öğrencilerle paylaştı. Dr. Begüm Sadıkoğlu, şu konularda öğrencilere bilgiler verdi: “Talasemi minör (Talasemi taşıyıcısı), Talasemi intermedia (hafif – ağır hasta tipi), Talasemi major (Akdeniz anemisi- ağır hasta tipi), Epidemiyoloji (dünya popülasyonunda hemoglobin bozukluğu %7), Klinik bulgular, Komplikasyonlar, Demir yükü tedavisi, Prognoz, Tedavi, Tedavi 1, Tedavi 2, Prenatal Tanı, Preimplatasyon Genetik Tanı.”
Talesemi nedir?
 Son konuşmacı olarak, Talasemia Derneği Başkanı Derya Güven söz hakkı aldı. Güven, Talesemi nedir? sorusuna cevap verdi. Talasemia Derneği Başkanı Güven, özellikle halk arasında bu hastalığın bulaşıcı bir hastalıkmış gibi algı yaratılmasının yanlış olduğunu belirterek talaseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekti. Konuşmasın sonunda konuyla ilgili olarak şu örneği verdi: “Bir aracın sürüşe devam edebilmesi için yakıta ihtiyacı vardır. Bir talasemili insanında yaşayabilmesi için kana ihtiyacı vardır. Bu bakışı unutmamalıyız.”

Talasemi Seminer kapanış konuşmasını, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak gerçekleştirdi. Deliceırmak; “Bu güzel organizasyonların Girne Amerikan Üniversitesi çatısı altında gerçekleşmesinden gurur duyuyorum. Teorik olarak vermiş olduğumuz dersleri, pratik şekilde sahaya inerek gerçekleştirebilen sevgili öğrencilerimizin gelişimi bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin, böylesine güzel projelerin önemini ve değerini bilerek halk arasında farkındalık yaratmaları, sadece eğitim alanında kalmayıp insani değerlere de ilgi duymaları onları her zaman farklı kılacaktır. Çok önemli olan “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla üstlendiğimiz bu kampanyada emeği geçen, Nimet Harmacı’ya, Talasemia Derneği Üyelerine, Dr. Burhan Nalbantoğlu dokturuna ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, Talasemi hastalığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç