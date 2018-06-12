Talat Bulut, ifadeye çağrıldı

'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm sorumlusu olarak çalışan 19 yaşındaki Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından tacize uğradığını iddia ederek şikayetçi olması üzerine, Özge Ş.’nin avukatı müvekkili aleyhinde yapılan yorumlara ilişkin adliyeye gelerek basın açıklaması yaptı.

"Söz konusu eylem, tacizdir”

Avukat Sibel Önder, "Talat Bulut’un yapmış olduğu açıklamaların gerçeklikle ve hukuki realite ile hiçbir alakası yoktur. Müvekkilim sadece kostüm sorumlusudur. Müvekkilimin üzerine sorumluluk olarak yüklendiği misyon, oyuncunun vücudundaki ve üzerindeki tüm aksesuarları simetrik olarak kameraya ve kadraja yansımasıdır. Bununla ilgili düzenlemeyi yapmak istemesi sırasında Talat Bulut’un müvekkilimi şakalaşarak engellemesi ellerini tutarak, daha sonra müvekkilimi arka odaya götürdükten sonra müvekkilimi öptüğü müvekkilim tarafından beyan edilmiştir. Söz konusu eylem bir taciz eylemidir ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Günümüzde bir çok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi de sessiz kalmaktadır" dedi.

"Popülarite peşinde değildir”

Müvekkilinin 19 yaşında olduğunu ve popülarite peşinde olmadığını kaydeden Önder, "Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Görevine rahatlıkla yerine getirememektedir”

Avukat Sibel Önder, "Müvekkilimin maddi durumunun olmayışı, ekmeğinin peşinde koşuyor oluşu, karşı tarafın belli bir üne, şöhrete, belli bir mali güce sahip olması demek müvekkilimi karalayacağı anlamına da gelmemektedir. Müvekkilim yaşadığı travma sebebiyle görevini yerine rahatlıkla getirememektedir. Aynı taciz eylemine başkaları tarafından da maruz kalacağı korkusunu anbean yaşamıştır" diye konuştu.

Talat Bulut’un ifadesi alınacak

Önder, dizi oyuncularının da destek verdiğini belirterek, "Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Talat Bulut’a ifadesi alınmak üzere tebligat gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

Olayın Geçmişi

'Yasak Elma' dizinin set çalışanı Özge Ş.'nin (19) 31 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Avrupa yakasında bulunan Hadımköy’de dizi çekimi sırasında sette hazırlık yaptıkları sırada şüpheli Talat Bulut’un 'cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık, olay yeri olan Hadımköy’ün Arnavutköy ilçesine bağlı olduğu gerekçesiyle dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderdi.

Gamze Erdemir