Talat Yenice'nin organları 4 kişiye umut oldu

Eskişehir sanayisinde otomobil tamiri ile uğraşan Harun Talat Yenice, evli ve 2 çocuk babasıydı. Beyin kanaması geçiren Yenice, Eskişehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar tarafından aileye, organ nakli vasıtasıyla başka insanlara umut olunabileceği anlatıldı. Bunun üzerine Harun Talat Yenice'nin babası Mustafa Yenice, oğlunun 2 böbrek ve 2 korneasının bağışlanmasını kabul etti. Eskişehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyon ile 2 böbreği ve 2 korneası alınan Yenice'nin organları nakil bekleyen hastalar için Ankara'ya gönderildi.

Cenaze evinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı baba Mustafa Yenice, kendi gözyaşları ile başka çiçeklerin hayat bulması istediğini belirtti. Baba Yenice, "Üzüntümüz büyük. Ama ben üzüntümü dindirmek için benim gözyaşlarımın başka hastalarda çiçek açması için organ bağışını kabul ettim. Hastane doktorları ve psikolog bizi bu konuda bilgilendirdi. Çocuğumun organlarının başka hastada veya yakınında çiçek açacağını biliyorum. Canı gönülden organ bağışını destekliyorum. Din adamları da organ bağışının önemini belirtmesi üzerine ailecek bu kararı aldık" dedi.

Öte yandan, Harun Talat Yenice’nin cenazesi cenaze aracı ile Tunalı Mahallesi Orakçı Sokak'taki evine getirildi. Cenaze, evin önünde helallik alınmasının ardından İlahiyat Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrası Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Çağatay Gür