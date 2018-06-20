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Taliban 3 günlük ateşkesin ardından saldırdı: 30 ölü

Afganistan’da 3 günlük ateşkesin ardından Taliban ilk saldırısını gerçekleştirdi. Afgan hükümet güçlerine düzenlenen saldırıda 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

Taliban 3 günlük ateşkesin ardından saldırdı: 30 ölü

20 Haziran 2018 11:09

Afganistan’ın Badgis şehrinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 günlük ateşkes ilan eden Taliban, bayramın bitmesiyle ilk saldırısını yaptı. Saldırıda 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği duyuruldu. Erken saatlerde yapılan saldırıda Taliban’ın birkaç yönden saldırdığı aktarıldı. Badghis İl Meclisi Başkanı Abdul Aziz Bek, Bala ilçesinde bir askeri üssün hedef alındığını açıkladı. 

Afganistan hükümeti, bugün sona erecek tek taraflı 10 günlük ateşkes ilan etmişti. Taliban, 2001’deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etmişti.  

 

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