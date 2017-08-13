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Taliban esaretinden özgürlüğe kaçış

Ülkesindeki savaş dolayısıyla önce İran'a kaçan ardından Erzurum’a ve buradan da filmleri aratmayan bir hikayeyle Avrupa’ya giden Afganlı genç, verdiği vefa sözünü unutmayarak kaçak olarak gittiği Avrupa’dan İsveç vatandaşı ve meslek sahibi olarak Erzurum’a ziyaret için geri döndü.

Taliban esaretinden özgürlüğe kaçış

13 Ağustos 2017 14:09

Afganistan’daki savaşta ailesini kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Muhammedi, filmleri aratmayan maceralı bir süreçte İsveç'e kaçmayı başardı. İsveç'te vatandaşlığa kabul edilen ve çalışmaya başlayan Muhammedi, Türkiye'de bulunduğu sürede, kendisine sahip çıkanlara teşekkür için Erzurum'a geldi.

Muhammed Muhammedi Afganistan’dan başlayıp İsveç’te son bulan kaçış öyküsünü şöyle anlattı “Afganistan’da savaşta tüm ailemi kaybettim. Bir ablam İran’daydı. Taliban esaretinden özgürlüğe kaçış öyküm başladı. Önce İran’a ablamın yanına gittim. İran'da yaşamak çok zordu. Kimliğim yoktu. Ablamın başını yakacaktım. Daha iyi yaşamak umuduyla Türkiye'ye geldim. Van'da az İngilizce bilmem işime çok yaradı.

Erzurum'da çok şey öğrendim ve hayatı tanıdım. Hem vatansız hem de kimliksizdim. Erzurum'da tanıdıklarımdan aldığım 900 TL ile 2013 Ağustos'unda İstanbul'a gittim. Hedefim, Avrupa'ya sığınmacı olarak yerleşmekti. İstanbul'da insan kaçakçısı ile tanıştım. Paramın olmadığını söyledim. Yunanistan'a kaçak yolla gidecek 10 kişi bulmam halinde beni parasız götüreceğini söyledi. Gittim Aksaray'da 2- 3 gün içinde 10 kişiyi topladım. Onlar paralı, ben parasız olarak Ayvacık'tan botla Midilli'ye geçtik. Avrupa'ya adım attığımda üzerimde 300 TL vardı. Saatlerce yaya yürüdüm ve polise yakalandım. Oradan gemiyle Atina'ya gönderildim. Parklarda yattım, sonra bir TIR'ın arkadaki dört lastiği arasında kalan boşlukta kendime yer buldum. O boşlukta 18 saat feribotla yolculuk yaparak Bari'ye geçtim. Ardından kara ve demiryolu ile Roma'ya, Roma'dan Paris, Frankurt, Kopenghang'dan İsveç'e ulaştım. İsveç Göç İdaresi tarafından 35 ay sonra vatandaşlığa kabul edildim. İlköğretim ve Liseyi bitirip devlet işinde işe girdim. İsveç'in Malmö kentinde yaşıyorum. Pratikten Farsça, Türkçe, İngilizce, Arapça, İsveççe öğrendim. Bu nedenle Uluslararası transformasyonda çalışıyorum. Evim var, kimse kaçak muamelesi yapmıyor."

“Kaçak gittiği Avrupa’dan vefa için Erzurum’a uçakla döndü”

Türkiye’ye sığınmacı olarak geldiğinde Erzurum'da 2 yıl kadar yetiştirme yurdunda barındığını ve Dadaşlar diyarında tüm Afganlıların çok iyiliğini gördüğü Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı eczacı Erdal Güzel’e bir söz verdiğini belirten Muhammed Muhammedi, “Buradan giderken Erdal Güzel başkanıma söz vermiştim. Bir gün inşallah gelip sizleri yeniden göreceğim. Bugün o gün oldu.” dedi.

Muhammed'i karşısında gören Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel ise şok olduğunu belirtti. Erdal Güzel, "Erzurum'a sığınmacı olarak gelmişti. Kimsesiz ve yaşı küçük olduğundan yetiştirme yurduna yerleştirilmişti. Muhammed Erzurum'dan romanlara, filmlere konu olacak bir yolculuk yapmış. Onu karşımda görünce, 'insanoğlu her şeyi başarır' diye düşünmeden edemedim" diye konuştu.
 

Etiketler: Taliban


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