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Taliban militanları Kunduz’a saldırdı

Yüzlerce Taliban militanı ülkenin kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinin şehir merkezine yönelik üç farklı noktadan koordineli olarak şafak vakti başlattıkları saldırıda, bazı polis kontrol noktalarını ele geçirdi.

Taliban militanları Kunduza saldırdı

03 Ekim 2016 17:11

Kunduz İl Şura Vekili Eminullah Nebizade İHA’ya yaptığı açıklamada, “Durum çok kritik, şehrin bir kaç yerinde çatışmalar sürüyor” dedi. Afganistan Savunma Bakanı Sözcüsü General Devlet Veziri ise bölgede hava operasyonu düzenlendiğini söyleyerek “Düşmanı şehir dışına sürdük” diye konuştu.

Kunduz Valisi Esadullah Ömerhil, Taliban militanlarına karşı 200 komandosunun operasyon için hazırlandığını söyleyerek şehrin Taliban’ın eline düşmeyeceğini vurguladı. Afganistan içişleri bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çatışmalarda 1 polisin hayatını kaybettiğini ve 4 polisin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkenin güneyindeki Helmand kentinin Nawa ilçesi sabah saatlerinde Taliban’ın eline düşerken ilçede Polis Müdürü Ahmetşah Salim’in çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili Helmand Vali Sözcüsü Ömer Zwak, “Nawa ilçesinin devlet teşkilatı henüz Afgan kuvvetlerince kontrol ediliyor” dedi. Nawa ilçesi, Helmand şehir merkezinin 25 kilometre güneyinde bulunmakta ve ülkenin en çok uyuşturucu imal edilen ilçelerinden biri olarak biliniyor.


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