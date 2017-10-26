Taliban'dan kaçan 10 kişilik Afgan aile tek göz barakadan kurtarıldı



Afganistan’da Taliban rejimi tarafından esir alındıktan sonra kurtulmayı başaran ve daha sonra 10 bin dolar vererek kaçak yollardan Türkiye’ye giren 10 kişilik Afganistan uyruklu aile Aksaray'a geldi. Pakistan üzerinden İran’a ve İran’dan Türkiye’ye giriş yapan aile, Van’dan Ankara’ya gönderildi. Ankara’dan da barındırılmak üzere Aksaray’a gönderilen 6 çocuklu 10 kişilik aile, 2 gündür yaşam mücadelesi verdikleri tek gözlü barakada vatandaşlar tarafından bulundu. Gecenin karanlığında mum ışığında hem ısınmaya hem de aydınlanmaya çalışan aileyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, sağlık ekipleri baraka içinde bulunan çocukları sağlık taramasından geçirdi. Aile bireylerini tek tek sağlık kontrolünden geçiren sağlık ekipleri hasta olan 3’ü çocuk 4 kişiyi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Aile bireylerinden 4 kişi burada tedavi altına alınırken, polis ekipleri Aksaray Göç İdaresiyle görüşerek aileye kalacak yer ayarladı. Polis ekipleri tarafından barakadan alınan Afgan aile önce Göç İdaresine götürülürken, daha sonra kalacak yer bulunana kadar 2 ayrı pansiyona yerleştirildi. Eşyalarıyla birlikte pansiyona bırakılan Afgan ailenin mutluluğu gözlerinden okunurken, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonrası kalacakları bir yere yerleştirilecekleri öğrenildi.

Polis ekipleriyle birlikte ailenin yanına gelerek tercümanlık yapan Halil Özbek, Afganistanlı ailenin neler yaşadığını anlatarak, “Taliban, gençleri, erkekleri, hepsini, ‘Gelin bizimle beraber savaşın’ diye esir almış, tehdit etmişler. Ondan dolayı mecbur kalmışlar. Bize katılmazsanız bu aldıklarımızı öldüreceğiz diye tehdit etmişler. Bunlar da can havliyle kaçmışlar. Kişi başı bin dolar insan kaçakçılarına para vermişler. Pakistan üzerinden İran, İran’dan da Türkiye’ye giriş yapmışlar. Ankara'da Birleşmiş Milletlere başvurmuşlar. Ankara’dan da Aksaray’a göndermişler” dedi.

Yasin Can