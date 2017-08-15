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Taliban’dan Trump’a açık mektup: 'Afganistan’dan birliklerinizi çekin'

Taliban, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben yayınladığı açık mektupta, “Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan’daki bütün birliklerini çekmeli” dedi.

Talibandan Trumpa açık mektup: Afganistandan birliklerinizi çekin

15 Ağustos 2017 16:38

Taliban, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben İngilizce bir açık mektup yayınladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid tarafından medya kaynaklarına gönderilen mektupta, “Geçmiş deneyimler, Afganistan’a daha fazla birlik gönderilmesinin Amerikan askeri ve ekonomik gücünün daha da tahrip edilmesinden başka bir sonuç doğurmayacağını gösterdi” ifadeleri kullanıldı. 

“Afganistan'daki savaş durumu, farkında olduğunuzdan çok daha kötü” denilen mektupta, isyancıların büyük şehirleri ele geçirmesini engelleyen tek şeyin sivil kayıplara neden olma korkusu olduğu belirtildi. Mektupta, “Seleflerinizin hatalarını anlamış olduğunuzu ve Afganistan'daki yeni stratejinizi yeniden düşünmeye karar verdiğinizi fark ettik. Afganistan'daki birkaç savaş yanlısı kongre üyesi ve general, askeri imtiyazlarını korumak istedikleri için Afganistan'daki savaşı uzatmak üzere size baskı yapıyor” açıklamasında bulunuldu.
“Şu anda herkes Afganistan'daki savaşın ana itici gücünün yabancı işgal olduğunu anlıyor” ifadeleri kullanılan mektubun sonunda çatışmanın yabancı birliklerin çekilmesiyle çözülebileceği belirtildi.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Afganistan’la ilgili karar vermeye “oldukça” yakın olduğunu ifade etmişti. 


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