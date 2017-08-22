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Taliban’dan Trump’a cevap: 'Afganistan, ABD askerine mezar olacak'

Taliban sözcüsü, ABD Başkanı Trump’ın Afganistan'a daha çok asker gönderme kararına karşılık, "Afganistan 21. yüzyılda bu süper güç için bir mezarlık olacak" dedi.

Talibandan Trumpa cevap: Afganistan, ABD askerine mezar olacak

22 Ağustos 2017 12:09

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit, Trump’ın stratejisinin yeni bir şey getirmediğini söyleyerek Afganistan’ın ABD için mezar olacağı ikazında bulundu. Zabiullah Mücahid, "Eğer Amerika askerlerini Afganistan’dan çekmezse kısa süre içinde Afganistan 21. yüzyılda bu süper güç için başka bir mezarlık olacak” diye konuştu.

Trump’ın Afganistan'a asker takviye kararı, ABD’nin 16 yılla en uzun süren Afganistan savaşından çekileceği şeklindeki seçim vaadinden geri adım atması olarak yorumlandı. Trump, görevi devraldığı ocak ayında ise Afganistan’dan geri çekilmenin, El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluk oluşturacağını söylemişti

2010 ila 2011 arasında ABD'nin Afganistan'da 5 bini NATO müttefiklerinden oluşan 100 bin askeri vardı. ABD’nin Afganistan’da halen 8 bin 400 askerinin bulunduğu kaydedildi.

Talibanın komutanı Trump’ın eski ABD Başkanı George Bush gibi kibirli davrandığını söyleyerek , “Trump, Amerikan askerlerini israf ediyor. Biz ülkemizi nasıl savunacağımızı biliyoruz. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Biz nesillerdir savaşıyoruz. Bizi korkutamazlar. Biz diriyiz ve son nefesimize kadar bu savaş sürecek” ifadelerini kullandı. Taliban, Trump’ın kararını 'haçlı seferi' olarak de niteledi.

11 Eylül 2001’de ikiz kulelerin yıkılmasından sonra 7 Ekim 2001’de başlayan Afganistan Savaşında bu güne kadar 2 bin 200 ABD askeri öldü. ABD bu savaşa 800 milyar dolar harcadı.

Trump’ın, Savunma Bakanı James Mattis’e Afganistan’a 3 bin 900 ABD askeri göndermesi için yetki verdiği kaydedildi. Trump yaptığı konuşmada, Pakistan'ı da eleştirerek Pakistan'ın kaos ajanlarına sığınak oluşturduğunu iddia etti.

Trump, konuşmasına şu ifadeleri kullandı: 

“Biz Pakistan'a milyarlarca dolar ödüyoruz, onlar bizim savaştığımız teröristlere sığınak oluşturuyor. Pakistan'ın medeniyete barış ve düzene bağlanma zamanı gelmiştir.”  


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