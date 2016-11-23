Yıllarca çatısı dahi olmayan bir barakada yaşam savaşı veren yaşlı şahsın devlet memuru çocuklarının olduğu ancak kimsenin kendisi ile ilgilenmemesi nedeniyle son günlerde bunalımda olduğu bildirildi.

Olay sabaha karşı Veysipaşa Mahallesi Cihanoğlu Külliyesi'nin yanında bulunan bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektriği ve suyu bulunmayan barakasını geçen yıl tamir edip üzerine yağmur geçmeyecek şekilde çatı yaptıran 76 yaşındaki Nizamettin Özbey'e dün akşam üzeri belediye ekiplerince evine bırakılan yemekten yedikten bir süre sonra yatağına yattı. Gece yarısı yaşlı şahsın yaşadığı barakadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri müdahale ettiği yangında yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nizamettin Özbey’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Beşer Çeken