Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Şelale yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmasında iş makinesinin altında kalan 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta’ya sevk edildi.

Talihsiz çocuğun babasının çalıştığı iş yerinin önünden iş makinesinin arkasına fırladığı ve iş makinesinin altında kaldığı belirtildi. Kazanın ardından hastaneye koşan küçük çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.