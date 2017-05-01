Diğer
Kategoriler

Talimhane Caddesi'nde 12 kişiye gözaltı

Talimhane Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Gruptan 12 kişi gözaltına alındı.

Talimhane Caddesinde 12 kişiye gözaltı

01 Mayıs 2017 11:34

Talimhane Caddesin'de toplanan bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. “Taksim Meydan kapatılamaz” şeklinde slogan atan grup polisin tüm uyarılarına rağmen yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale ederek 12 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

Turistler bavullarıyla bariyerlerin arasında kaldı

Öte yandan Taksim'de konaklayan turistler zor anlar yaşadı. Otellerine gitmeye çalışan turistler ellerindeki bavullarıyla bariyerlerin arasında kaldı. Çevrede bulunan polislerin yardımıyla otellerine ulaşmaya çalışan turistlerin zor anları kameralara yansıdı. 

Yusuf Melikoğlu - Mustafa Bakırhan

Etiketler: gözaltı, Talimhane Caddesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!