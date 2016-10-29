Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Sakatlıkları bulunan oyuncularımız Aras Özbiliz ve Anderson Talisca bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde, Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildiler. Anderson Talisca'nın sağ ayak 5. metatars kemiği kırığına intramedüllar vida ile osteosentez ameliyatı, Aras Özbiliz'in sağ omuzuna artroskopik Bankart onarımı ameliyatı uygulandı. Operasyonları başarılı geçen her iki oyuncumuzun da 2-3 ay sonra takıma katılabilecekleri belirtildi."