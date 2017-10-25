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Talisca ve Tosic adliyede

Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Talisca ve Tosic, Fenerbahçe maçına ilişkin haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi.

Talisca ve Tosic adliyede

25 Ekim 2017 15:40
Talisca ve Tosic adliyede - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e el hareketi yapmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında zorla getrime kararı çıkarılmıştı.

Yine Beşiktaşlı futbolcu Tosic de 5 Şubat günü Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasına soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağrılmıştı.
Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Tosic ve Talisca haklarında başlatılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen yıldız oyuncular şu sıralara ifade vermek üzere savcılık katında bekliyorlar.

Başak Akbulut
 

 

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