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Talisca ve Tosic ifade verdi

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca, Volkan Demirel’e el hareketi yapması nedeniyle ile Dusko Tosic ise kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Talisca ve Tosic ifade verdi

25 Ekim 2017 16:36
Talisca ve Tosic ifade verdi - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçının ilk yarısında Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'e el hareketi yapmıştı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında zorla getrime kararı çıkarılmıştı.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic de 5 Şubat günü Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlemişti. Tosic hakkında bu hareketi sonrasına soruşturma başlatılmış ve ifadeye çağrılmıştı.

İki yıldız futbolcu bugün avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İlk önce Talisca, tercüman eşliğinde ifade vererek adliyeden ayrıldı. Savcılık, ifadesini verdiği gerekçesiyle Talisca’nın zorla getirme kararını kaldırdı. Bir süre sonra da Dusko Tosic ifadesini vererek yanındakilerle birlikte adliyeden çıkış yaptı.

İfadelerinin ardından sevenleri her iki futbolcuyla da hatıra fotoğrafı çektirdi. İki yıldız futbolcu hakkındaki soruşturmalar devam ediyor.

Başak Akbulut
 

 

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