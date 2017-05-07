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Talisca, Volkan'a orta parmak gösterdi

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Talisca, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e ilk yarıda orta parmak gösterdi ve Volkan bunun üzerine oldukça sinirlendi. Fenerbahçe, Talisca'nın fotoğrafını medyaya gönderdi.

Talisca, Volkana orta parmak gösterdi
Beşiktaş Fenerbahçe maçından özel kareler - Foto Galeri

07 Mayıs 2017 20:25
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Talisca ve Volkan Demirel tartışması yaşandı. Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraflar ve bilgiye göre Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu, kaleci Volkan Demirel'e orta parmak gösterdi. Bu hareket üzerine de Volkan Demirel çılgına döndü. Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından Fırat Aydınus'un yanına giden Volkan Demirel, ardından soyunma odası koridorunda Talisca'ya, "Neden böyle bir hareket yaptın? Bu hareketi yapmanın amacı neydi?" diye sordu ancak cevap alamadı. Bu açıklama ve fotoğraflar Fenerbahçeli yetkililer tarafından medyaya servis edildi. 

Olaydan sonra sosyal medyaya düşen görüntüler Fenerbahçe'nin haklılığını ortaya koydu.

Bozhan Memiş

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