Tam 100 yıllık!

1917 model bisikleti 25 yıl önce İstanbul Büyükada’da yaşayan 87 yaşındaki Ali isimli tanıdığının kendisine hediye ettiğini belirten Kasım Coşkun, bisikletin ilk günkü gibi performansını koruduğunu söyledi.

Lastik tekerlekleri dışında parçalarının değişmediğini de anlatan Coşkun, “Bu bisikleti İstanbul Büyükada’da Ali Amca isimli bir tanıdığımız vardı. Bisikleti o bize hediye etti. Ali Amcaya doğum günü hediyesi olarak İngiltere’den gelmiş. Aynı gün ailesi ile birlikte pikniğe giderken trafik kazası geçiriyorlar. Aile fertlerinin tamamı kazada hayatlarını kaybediyor. Yaralı kurtulan Ali Amcanın ise hastanede bacaklarını kesmişler. Ali Amca ise o günden sonra bisiklete hiç binememiş. Bize bu bisikleti hediye ederken şu sözleri söyledi, ‘Çocuklar ben bu bisiklete hiç binemedim. Bari siz binin’ diyerek 25 yıl önce bize hediye etti. Şimdilerde ise biz kullanıyoruz’’ dedi.

1995 yılında bir koleksiyoncunun bisiklete o günkü para ile 500 milyon lira teklif ettiğini de belirten Coşkun, teklifi değerlendirmediği söyledi.

Nihat Çavuşoğlu