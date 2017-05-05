Tam 130 ton !

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, çay kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yılbaşından bugüne kadar 130 ton kaçak çay ele geçirildiği belirtildi. 2017 yılının ilk dört ayı içerisinde ele geçirilen kaçak çayın 2016 yılı içerisinde Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan toplam çay miktarının yüzde 73’üne tekabül ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl sınır kapıları ve ülke içerisinde düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 903 bin TL değerinde 176,3 ton kaçak çay ele geçirilmişti.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından çay, kahve, sigara, alkollü içki, elektronik eşya gibi vergileri fazla olduğu için ülke içerisinde bırakılma riski yüksek eşya taşıyan tüm transit taşıtlar, ülkede kaldıkları süre boyunca Araç Takip Sistemi ile takibe alınıyor. Aracın güzergah ihlali yapması, uzun süre belirli bir yerde duraklaması veya Araç Takip Sistemi mobil ünitesinin sökülmesi halinde alarm veren sistem, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi ve gümrük idarelerince 7/24 esasına göre izleniyor. Herhangi bir şüphe halinde mobil ekiplerce araca müdahale ediliyor. Bu sayede araçta bulunan çayı iç piyasaya sürüp yerine saman, kuru ot, kum gibi eşyaları koyarak gümrük idarelerini yanıltmaya teşebbüs edenler anında tespit ediliyor. İlaveten araç ve konteyner tarama sistemleri ile Bakanlığın Köpek Eğitim Merkezinde yetiştirilen çay dedektör köpekleri, zula tabir edilen gizli bölmelere saklanmış kaçak çayın tespitinde önemli rol oynuyor. Beşeri kapasitenin artırılması amacıyla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen personel eğitimleri ile çay kaçakçılığına ilişkin farkındalığın artırılması ve değişen çay kaçakçılığı trendlerine karşı önlem alınması hedefleniyor.

Yılbaşından bu yana Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan sınırında yer alan gümrük kapıları, bazı limanlar ve havalimanlarında yüksek miktarlı çay ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur, Gürbulak, Hamzabeyli, İpsala, Sarp Sınır Kapıları, Mersin Limanı, Esenboğa Havalimanı ve Van’da yürütülen operasyonlarda risk analizi ve şüphe üzerine durdurulan tır ve konteynerler ile yolcu bagajlarında yapılan aramalarda toplam 130 ton sahte ve kaçak çaya el konuldu. Ele geçirilen çayların genellikle İran veya dünya çay üretiminde önde gelen ülkelerden olan ve kamuoyunda Seylan çayı olarak bilinen Sri Lanka menşeili çaylar olduğu belirtildi.