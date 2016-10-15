Denizli’de, geçtiğimiz günlerde iştahsızlık, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran ve ameliyata alınan 49 yaşındaki mermer ustası Ali Sarıaslan’ın boğazından 15 ay önce bir iş kazası nedeniyle boyun kısmına saplanan 4 santimetrelik demir parçası çıkarıldı.

15 ay önce mermer kestiği sırada, kesim cihazının uç kısmından kopup fırlayan demir parçası Ali Sarıaslan’ın parmağını ve boğazını kesti. İşçi olarak çalıştığı kurumda kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sarıaslan, yapılan tetkikler sonunda tedaviye alınıp taburcu edildi. 15 ay boyunca boğazından vücudunun iç kısmına saplanan demir parçasını fark etmeyen Sarıaslan, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurması üzerine 4 santimetrelik parça fark edildi. Demir parçası, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin tarafından Sarıaslan’ın boğaz kısmında gerçekleştirilen 25 dakikalık operasyonla alındı. Sarıaslan, bir gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

“İlk başta çok şaşırdım”

15 ay boyunca boğazında 4 santimetrelik demir parçası olduğunu duyduğunda inanmadığını ve bu dertten kurtulacağı için çok sevinçli olduğunu belirten 49 yaşındaki Ali Sarıaslan, “İnsanın en değerli hazinesi sağlığı. Bunu bir kez daha anladım. Çalıştığım yerde geçirdiğim iş kazasından sonra hemen hastaneye götürülmüşüm. Sonrasında yani 15 ay sonra Tekden Hastanesi’ne yolum düştü. Allah ameliyatımı gerçekleştiren Mehmet Tekin hocamdan razı olsun. Ailemle daha yaşayacak ömrüm varmış ki o demir parçası hayati bir tehlike oluşturmamış. Bu bana güzel bir ders oldu ve bundan sonra insan sağlığına gerçek anlamda değer vermelidir. Bir 14 ay önce bir iş kazası geçirdim işte burada boğazımdan bir şey geldi cisim tabi sonradan şey yaptı bir ay önceden ağrı yaptı . Şimdi film çekildik filimde bir şey yok denildi hani doktorlar baktı incelediler baktılar, ödem oluşmuş dediler. Sadece işte dikiş attılar içinden bir şey yok dediler. Daha sonra halsizlik oldu, bir ay önceden nefes darlığı oldu, başka bir hastaneye gittim orada gözüktü. Göğüs filmimdi çıktı, orada boynunda kolyen var dediler. Ben dedim yok dedi boynunda metal cisim var dedi o sırada geldi yanıma kendim baktım gördüm yani sonra buraya geldik orada işte durum bu Mehmet bey doktora beye ilettik tekrar tomografiye çekti aynısı çıktı işte aldırdık şu anda rahatım tabi önce hastanede şok oldum yani kolyen var deyince doktor şaşırdım. Yani tabi korktum, doktor biraz aşağıda gösterdi, göğüs kafesinin içinde gösterdi. Tabi birazda korktum sonra filimde yukarıda çıktı, biraz rahatladım. Şuanda sıkıntı yok, yemek yerken biraz sıkıntı oluyor" dedi.

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Op. Dr. Mehmet Yüksel, "Yaklaşık 14 dakikadır önce kendisi belirttiği gibi bir iş kazası geçirmiş tabi o akıt donemde fark edememiş daha sonra şikayetleri artması üzerine başka bir hastaneye müracaat etmiş. Orada şikayetlerini belirtince böyle bir şey olduğunu söylemiş, fakat bize kontrol amaçlı ve teyit amaçlı yine bize geldi. Yapılan tetkiklerinizde gerçekten orada boynunda 4 santimetreye yakın bir demir parçası olduğunu tespit ettik. Tabi bunun kurtulması yolunu ameliyatla yaklaşık 25 dakikaya da küçük bir operasyonla aldık. Bir gün takipten sonra sağlığına kavuştu kendiside rahat tabi kalsa başka sıkıntılara yol açabilirdi. Özellikle ses sinirin hemen yanındaydı, zaten ses kısıklığı da oluşmaya başlamıştı hastamızda” şeklinde konuştu.

Hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Op. Dr. Mehmet Yüksel, iş kazaları sonrası kontrollerin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yüksel, “Hastamız şuan sağlığına kavuştu bizde hastanın sağlığına kavuştuğundan gayet mutlu olmuştuk ve son zamanlarda vermeye başladıysan nefes daralma ses kısıtlıkları meydana gelmiş. Tabi daha da ilerde kalsaydı bu ses kısıtlığı kalıcı olabilirdi hassas bir yerde ve nefes borusunu delip başka problemlere neden olabilirdi ama yine Allah korumuş. Yani hastamızı erken teşhisi biraz gecikse de şikayetleri ortaya çıkınca da erken teşhisle tedavisine kavuştu. Tabi ki buradaki sebep bir iş kazası sonrası gelişmesi burada iş kazası sonrası iyi bir tetkik, tedavi, ve gerekli radyolojik muayenenin yapılması önemlidir. Sonradan bu tür rahatsızlıklara yol açmamak için, ilk kontroller ve daha sonraki takipler önemlidir” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu