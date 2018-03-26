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Tam 312 bin TL değerinde!

Şırnak’ta 01-26 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda piyasa değeri 312 bin 195 Türk lirası olan 62 bin 439 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tam 312 bin TL değerinde!

26 Mart 2018 19:50

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 01-26 Mart 2018 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen operasyonlar ile yol kontrol ve arama faaliyetlerinde; piyasa değeri yaklaşık 312 bin 195 Türk Lirası olan 62 bin 439 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş ve bu olaylarda yakalanan toplam 34 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Son olarak, 26 Mart 2018 tarihinde Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, E.Ö. isimli şahsa ait araçta yapılan arama neticesinde; aracın ’zula’ olarak tabir edilen gizli bölmelerine saklanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 6 bin 250 Türk Lirası olan bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.  

Etiketler: kaçak sigara

 

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