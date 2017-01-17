Ordu’nun Altınordu ilçesinde M.Ö. 2 bin 300 yıllık tarihi Kurul Kalesi, Fatsa’da Cıngırt Kalesi, Ünye’de Kaya Mezarları gibi arkeolojik alanlarda başlatılan çalışmalarda her geçen gün yeni bulgular ortaya çıkıyor. Ordu’da bu kez M.Ö. 2 bin yıllık bronz mızrak ucu tesadüfen bulundu. Kumru ilçesinde eski köy evinde onarım ve restorasyon yapmak isteyen Resul Güdek, toprak altında bronz bir tarihi eser buldu. Resul Güdek, bulduğu tarihi eseri Ordu Müzeler Müdürlüğüne getirdi. Müzeler Müdürlüğünde görevli arkeologlar, bulunan tarihi eserin 30 cm uzunluğunda bronz bir mızrak ucu olduğunu ve milattan önce 2 bin yıllık olduğunu belirledi.

Arkeologlar, Ordu’nun 2 bin- 2 bin 500 yıl öncesinde Pers İmparatorluğu’nun Amasya merkezli eyalete ev sahipliği yaptığını, özellikle Kurul Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda seramik, sikke, ok ucu, küpler ve bronz Apollon Heykeli bulunduğunu, son olarak ana tanrıca Kibele Heykeli’nin ortaya çıkarıldığını hatırlattılar.

Metin Akyürek