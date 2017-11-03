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Tam 43 yıl sonra Gazi oldukları Kıbrıs’a gidecekler

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Tokatlı gaziler, 43 yıl sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderek savaştıkları topraklarda şehitlikleri ziyaret ederek anılarını tazeleyecek.

Tam 43 yıl sonra Gazi oldukları Kıbrısa gidecekler

03 Kasım 2017 18:55

Tokat Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törenle 22 Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Kıbrıs’a 92 hafız ise Çanakkale’ye yolcu edildi. Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehit aileleri ve gazilerin katılımı ile düzenlenen tören öncesinde gaziler duygularını dile getirdi.

“Gaziler olarak Kato’ya da, Şırnak’a da gitmek istiyoruz”

Kıbrıs Gazisi Mustafa Ay, duygularını dile getirip, “43 yıl önce ayak bastığımız topraklara tekrar gitmeyi Allah nasip etti. İnşallah savaştığımız yerleri tekrar ziyaret edeceğiz. Şehitlerimizin kabirlerini, tarihi yerleri ziyaret edeceğiz. Şimdiden o heyecanı tekrar yaşamaya başladım. Bizler gaziler olarak Kato’ya da, Şırnak’a da Kuzey Irak’a da, Hakkari’ye de gitmek istiyoruz. Bu duygular içerisindeyiz” dedi. Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, 43 yıl önce Kıbrıs’a savaştıkları topraklara gideceklerini ifade ederek, “Yunan ile Rum’la kurşun atıp kurşun yediğimizi yer olan Kıbrıs’a gidiyoruz. 498 şehidimizle birlikte yedi Tokatlı şehidimize fatiha okumaya gidiyoruz” diye konuştu.

43 yıl sonra ilk defa Kıbrıs’a gidiyorlar

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Tokat ziyaretinde Gazilerin ‘Kıbrıs’ gezisi taleplerini yerine getirdiklerini kaydetti. Gazilerin birçoğunun 43 yıl sonra ilk defa Kıbrıs’a savaştıkları topraklara gideceğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Gazilerimiz Kıbrıs’ta eski günlerini yad edecekler, Tokat’ımızın selamlarını iletecekler. Aynı şekilde onbeşililer diyarı olan Tokat’tan Çanakkale’ye hafızlarımız giderek ecdatlarımızla buluşmasını sağlamış olacağız” dedi. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ise Hakkari Şemdinli’de şehit olan asker ve koruyuculara Allah’tan rahmet dileyerek, “Hainlerle ilgili mücadelede milletimiz başarılı olmuştur. Bunun en büyük nedeni buradaki hemşehrilerimiz kardeşlerimizdir” diye konuştu.

Tokat Valisi Ömer Toraman, Türk milletinin kahramanlarını kuşaktan kuşağa aktaran bir millet olduğunu ifade ederek, “Çanakkale ve Kıbrıs’ın her bir noktasında bizleri gurulandıran, duygulandıran sahneleri yaşamış coğrafyalar. İnşallak kahraman gazilerimiz bu oluşturdukları coğrafyayı bir kez daha görme imkanına kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Garnizon şehitliği ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı. Gaziler Kıbrıs’a, Hafızlar Çanakkale’ye otobüslerle yolcu edildi. Gaziler Ankara’dan uçakla Kıbrıs hareket edecek. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: Gazi

 

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