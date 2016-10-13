Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 93’üncü yıldönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Pati Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı. Programın ev sahibi olan Gökçek, salondaki masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Programda Ankara’nın geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri yansıtan film yayınlandı.