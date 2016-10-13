Diğer
Kategoriler

Tam 93 yıl oldu!

Ankara’nın başkent oluşunun 93’üncü yıldönümü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Tam 93 yıl oldu!

13 Ekim 2016 21:32
Tam 93 yıl oldu! - Tıkla İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın Başkent oluşunun 93’üncü yıldönümü vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleştirilen resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Pati Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve çok sayıda davetli katıldı. Programın ev sahibi olan Gökçek, salondaki masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Programda Ankara’nın geçmişten günümüze kadar geçirdiği değişiklikleri yansıtan film yayınlandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!