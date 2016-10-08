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Tam bin polis!

Mersin’de bin polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulamalar sırasında 15 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Tam bin polis!

08 Ekim 2016 20:30

Mersin Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şube’den ekipler katıldı. Bin polisin katılımıyla il genelinde gerçekleştirilen uygulamada, polis şüpheli herkesi didik didik aradı. Özellikle Metropol İş Merkezi, eski otogar ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan eğlence merkezlerinde uygulamayı yoğunlaştıran ekipler, bu bölgedeki iş yerlerine tek tek girdi.

2 BİN KİŞİNİN GBT SORGUSU YAPILDI

İş yerinde ve eğlence merkezinde bulunan herkesi tek tek arayıp, GBT sorgusu yapan ekipler, bölgeden geçen şüpheli şahısları da durdurarak, arama ve GBT sorgusu yaptı. Uygulamalarda 2 bin kişinin GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 kişi gözaltına alındı. Uygulama yapılan iş yerlerinden 3’üne ise idari açıdan işlem yapıldı.

15 YABANCI UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada çok sayıda araç durdurularak, aranırken, 10 araçla ilgili trafik işlemi yapıldı. Ayrıca uygulamalarda eğlence mekanlarında çalışan 15 yabancı uyruklu kadında gözaltına alındı.

Etiketler: huzur operasyonu, polis


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