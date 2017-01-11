Bursa’da fırınlarda normal bir franjalı ekmek 1 liradan satılırken tam buğday ekmeği ise 3 liradan satılıyor. Uzmanların yaptığı açıklamaların ardından tam buğday ekmeği sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından sık tüketilmeye başladı. Bu durum tam buğday ekmeği fiyatlarının artmasına sebep oldu. Beyaz, kepekli ve çavdar ekmeği 1 liradan satılırken, sarı buğday 2 liradan, tam buğday ekmeği ise 3 liradan satılıyor. Dar gelirliler ise yüksek fiyattan dolayı sağlıklı olan tam buğday ekmeği yerine daha uygun fiyata olan beyaz, kepekli ve çavdar ekmeğini tercih ediyor.



Levent Kaya

