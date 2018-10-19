Tam Faktoring'e IDC'den 2 ödül

Global araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye'nin bu sene dördüncüsünü düzenlediği ‘IDC Türkiye Finans Zirvesi 2018'; finans, sigorta, borsa ve yatırım sektörünün lider kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Borsa İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin ardından ise ‘2018 Finans Teknoloji Ödülleri' sahiplerini buldu. Faktoring sektöründeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı tek Ar-Ge merkezine sahip olan Tam Faktoring, geliştirdiği projelerle ‘Güvenlik ve Hile/Suistimal Yönetimi Projesi' kategorisinde birincilik, ‘Büyük Veri Analitiği Projesi' kategorisinde ise ikincilik ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyi finans projesi olmak isteyen 49 projenin yarıştığı ödül töreninde, başvurular finans kuruluşlarınının üst düzey yöneticilerden oluşan yaklaşık 52 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Yapılan şirket duyurusuna göre Tam Faktoring Ar-Ge merkezinde doğan, sistemdeki muhtemel saldırıları ve veri sızıntılarını tespit etmeye yardımcı olan DLP ve SIEM tekniğinin ürettiği uyarıcı sonuçları, robotik süreç otomasyonu sayesinde sistemin akıllı aksiyon üretmesini sağlayan ‘Veri Güvenliğinde Akıllı Robot Uygulaması', yılın en iyi ‘Güvenlik ve Hile/Suistimal Yönetimi Projesi' seçilerek birincilik ödülünü kazandı.

‘Büyük Veri Analitiği Projesi' kategorisinde ise mevcut risk analiz ve kredi onay sisteminin riskli gördüğü kredi talepleri içinden nispeten daha güvenli olan talepleri tespit ederek kredi hacminde artış sağlayan ‘Kredi Risk Modellemesinde İstisna Yönetimi' projesi ise ikincilik ödülünü elde etti.

“Müşteri deneyim sürecini zenginleştiriyoruz”

Ödül töreninde konuşan Tam Faktoring Krediler, Analitik ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karamanlı şunları aktardı: “Kendimizi faktoring lisansı da olan bir Fintech şirketi olarak görüyoruz. Bilişsel ve yapay zeka ile finansal teknolojilerin artan kullanımı ve müşterinin değişen yapısı, finans sektöründe dijital dönüşümü kurumlar için mutlak bir zorunluluk haline getirdi. Operasyon süreçlerimizi yenilikçi çözümlerle dijitalleştirip hızlandırırken müşteri odaklı stratejiler sayesinde müşteri deneyim sürecini zenginleştiriyoruz. Faktoring sektörünün tek ArGe merkezine sahip kurumu olmak, geliştirdiğimiz projelerle inovatif ve öncü olmamızı sağlıyoruz. Kazandığımız her iki ödül de bunu kanıtlar nitelikte”

Paylaşılan bilgilere göre KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan Tam Faktoring, 2017 yılında 55 bin müşteri talebinin 27 binini işleme çevirdi ve 1,9 milyar TL'lik hacime ulaştı. 2018'in yalnızca ilk 6 ayında 20 bin aktif müşteriye ulaşan şirket, geçen yıla oranla yüzde 97 büyüdü. Türkiye'de son bir yılda yüzde 32 büyüme kaydeden ve 60 şirketin yer aldığı faktoring pazarında, aktif müşteri işlemlerinin yüzde 28'i Tam Faktoring tarafından gerçekleştiriliyor.