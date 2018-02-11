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Tamer Avcı: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Ümraniyespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşündüğünü söyledi.

Tamer Avcı: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu

11 Şubat 2018 16:56

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lider Ümraniyespor’un çok iyi bir ekip olduğunu ifade eden Avcı, "Maçtan önce söylediğim gibi rakip lider takım. İyi işler yapıyorlar ki, özellikle hücum ve savunmada iyiler. Pas oyununu çok hızlı oynuyorlar. Saha içerisinde çok değişik rotasyonlar yapıyorlar. Hak ederek geldiler. Biz de rakibi iyi analiz ettik. İlk yarı dengeli maç oldu. Doğru düzgün pozisyon yoktu. İlk yarı son dakikalarında rakip etkili oldu. İkinci yarı sistem değişikliğine gittik. 2 gol bulduk ve skoru koruma yoluna gittik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Bora Akyol- Uygar Aydın

Etiketler: istanbulspor, Tamer Avcı

 

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