Tamer Avcı: 'Hedefimiz üst sıralara yükselmek'

TFF 1. Lig’in 19. haftasında İstanbulspor sahasında Denizlispor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Bizim ve Denizlispor için kritik maçtı. Rakibimiz kazansaydı biraz daha rahatlayabilirdi. Bizim açımızdan da yukarı sıralara yaklaşmak içim önemli bir maçtı. Karşılaşma beklediğimiz gibi bizim kontrolümüzde geçti. Sonra golü bulduk. İkinci yarı skoru korumaya çalıştık. Denizlispor da sonlara doğru golü buldu. Bundan sonra maç kritik hale geldi. Skoru koruyup kazandık. Bundan sonraki hedefimiz daha da üst sıralara yükselmek” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın