Tamer Avcı: 'Play-off yolunda devam ediyoruz'

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir mücadele seyrettiklerini ifade eden Avcı, “Gördüğünüz gibi oyunun başında 1-0 yenik duruma düştük. Beraberlik sağladık. Nizami bir gol attık hakem golümüzü göremedi. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı rakip öne geçti. Kazanmak için gelmişlerdi. Biz de kazanmayı çok istiyorduk. İkinci yarı 4 net gol pozisyonumuz var. Maçlar devam ediyor. Biz play-off yolunda sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

İbrahim Halil Çolak’ın sakatlığı ile ilgili konuşan Avcı, başarılı futbolcunun yaklaşık 6 hafta forma giyemeyeceğini belirterek, bu zamanın tedavi sürecine göre değişebileceğini söyledi.

Bora Akyol - Uygar Aydın

