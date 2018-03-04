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Tamer Avcı: 'Play-off yolunda devam ediyoruz'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, play-off yolunda sonuna kadar devam ettiklerini dile getirerek, oyuncularıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Tamer Avcı: Play-off yolunda devam ediyoruz

04 Mart 2018 23:34

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir mücadele seyrettiklerini ifade eden Avcı, “Gördüğünüz gibi oyunun başında 1-0 yenik duruma düştük. Beraberlik sağladık. Nizami bir gol attık hakem golümüzü göremedi. Devre 1-1 bitti. İkinci yarı rakip öne geçti. Kazanmak için gelmişlerdi. Biz de kazanmayı çok istiyorduk. İkinci yarı 4 net gol pozisyonumuz var. Maçlar devam ediyor. Biz play-off yolunda sonuna kadar devam ediyoruz. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

İbrahim Halil Çolak’ın sakatlığı ile ilgili konuşan Avcı, başarılı futbolcunun yaklaşık 6 hafta forma giyemeyeceğini belirterek, bu zamanın tedavi sürecine göre değişebileceğini söyledi.  

Bora Akyol - Uygar Aydın
 

 

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