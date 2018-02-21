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Tamer Avcı: 'Topa yüzde 80 sahip olduk'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, sezon sonunda play-off içerisinde olmak istediklerini ifade ederek, Manisaspor karşısında topa yüzde 80 kendilerinin sahip olduğunu söyledi.

Tamer Avcı: Topa yüzde 80 sahip olduk

21 Şubat 2018 21:50

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Grand Medical Manisaspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, sık maç temposundan dolayı Manisaspor karşısında kadroda 6 farklı isme görev verdiklerini ifade ederek, "Bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. Çok zorlu bir süreç ve 6 oyuncumuzla rotasyona gittik. Bütün oyuncularımızı aktif tutmak istiyoruz. Çünkü yukarıya çıkmak istiyoruz. Buradan iyi bir sonuçla çıktık. Önümüzdeki maçta da iyi bir skor almak istiyoruz. Bugün rotasyon yaptık ve başarılı da olduk. Karşılaşmada yüzde 80 topa sahip olduk, takımımız çok iyi mücadele etti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Play-off’un içerisinde yer alacağız” şeklinde konuştu.

Bora Akyol
 

 

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