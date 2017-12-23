Tamer Avcı: 'Üçüncü bölgede etkisiz kaldık'

TFF 1. Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor, sahasında Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan İstanbulspor’un Teknik Sorumlusu Tamer Avcı Elazığspor’un uzun zamandır maç kazanamadığını ifade ederek, “Elazığspor’un iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Elazığspor hücuma çok iyi çıkan bir takım, bunu biliyorduk. Oyunun hemen başında golü kalemizde gördük. İkinci yarı kötü bir gol yedik. Golü bulduk ama üçüncü bölgede etkisiz kaldık. Maçı kaybettik. İlk yarıda bir maç orada bir maç burada oynadık. İkinci yarı sabit bir statta oynamak fark oluşturacaktır” dedi.

Ozan Buğra Koşar

