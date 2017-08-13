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Tamer Tuna: Fenerbahçe'den 1 puan almak önemliydi

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'den aldıkları 1 puanın özgüven bakımından önemli olduğunu söyledi.

Tamer Tuna: Fenerbahçeden 1 puan almak önemliydi

13 Ağustos 2017 09:36

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin ilk maçının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Geçen haftaya kadar aramıza dahil olan oyuncular vardı. Zorlu bir dönemdi. Bu dönemi sorunsuz atlattık. Bugünkü maçta geldiğimiz noktada inancımızı sahada göstermek zorundaydık. Oyuncularımızı bu inancı gösterdikleri için tebrik ediyorum. Daha iyi olabilirdik. Fenerbahçe ile 14 yıl sonra 1 puanla başlamak oyuncularımızın özgüveni açısından önemliydi. Taraftarımız tribünde olsaydı daha farklı bir coşku olacağından emindim” dedi. 

Adama Traore ile de anlaştıklarını ifade eden Tuna, “Bir oyuncu daha transfer edebiliriz. Oldukça iyi bir takıma sahibiz. Lig daha yeni başlıyor. Göztepe olarak iyi çalışıyoruz” diye konuştu.

Seremoni öncesi Volkan Demirel ile el sıkışmayan kaptan Sabri Sarıoğlu ise bu yönde gelen soruya, “Bu konuda görüşüm belli. Aynı şekilde devam edecek. Fazla uzatmaya gerek yok” yorumunu yaptı. 

Ali Gözeten - Halil Karahan


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