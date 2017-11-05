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Tamer Tuna: 'Golü yedik, kontrolü kaybettik'

Ligde Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, iyi başladıkları maçta gol yedikten sonra kontrolü kaybettiklerini açıkladı.

Tamer Tuna: Golü yedik, kontrolü kaybettik

05 Kasım 2017 22:32

Beşiktaş’ı konuk eden Göztepe, rakibine 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, iyi başladıkları maçta gol yedikten sonra kontrolü kaybettiklerini söyledi.

Golü bulamadıkları için maçta üstünlük kuramadıklarını anlatan Tuna, “Beşiktaş’ın her rakibine kurduğu üstünlüğünü biz kullanmak istemiştik. Golü yedikten sonra kontrolü kaybettik. İkinci yarı etkinliğimiz olsun istedik ama yediğimiz goller oyuncu özelliğiyle ortaya çıktı. Bizim iyi yönlerimizi ortaya koyabilmemiz için topsuz alanda etkinliğimizi arttırmamız gerekiyordu. Bahanelere değinmeyeceğim ama milli maç arasında çalışıp daha da iyi olmak istiyoruz” dedi.

Devre arasındaki transfer döneminde oyuncu alabileceklerini ifade eden Tamer Tuna, “Her takımın oyuncuya ihtiyacı var. Bizim de var. Ocak’ta bununla alakalı ihtiyacımız olan bölgeleri değerlendireceğiz. Eksik bölgelerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Takibimiz hiç bitmiyor. Her zaman oyuncu çalışmamız devam ediyor” diye konuştu. 

Etiketler: beşiktaş, Göztepe, Tamer Tuna

 

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