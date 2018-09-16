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Tamer Tuna: 'İç sahada kazanamamak bizi etkiliyor'

Tamer Tuna: 'İç sahada kazanamamak bizi etkiliyor'
Tamer Tuna: 'İç sahada kazanamamak bizi etkiliyor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı sonrası, "İç sahada kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanamamak bizi etkiliyor. Oyunumuzda geliştirmemiz yerler var. Bunları değiştireceğiz eminim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna müsabakayı değerlendirdi. Tuna, “Maçın başında penaltından gol yiyerek 1-0 geriye düşmemiz olumlu oyunumuzu etkiledi. Sonrasında oyun hakimiyetini sağlayarak golü bulduk. İkinci yarıda öne de geçtik. Öne geçtikten sonra kontrolü daha da elimizde tutup skoru biraz daha arttırabileydik daha farklı olacaktı. Bizim artılarımız sonuç dışında o kadar fazladaki. Şut anlamında, pas anlamında, skoru değiştirebilecek pozisyonlarımız çok fazla. Bunları sonuca yansıtamadığımız da maalesef mutsuz olabiliyoruz. Oyunun tamamına hakim olabilmemiz lazımken hamlelerimizde sorun yaşayabiliyoruz. Aramıza katılmayan, sakat olan oyuncular vardı ama son dakikada pozisyonu değerlendirebilseydik oyunumuzun karşılığı alabilirdik. İç sahada kazanmak istediğimiz bir maçtı. Kazanamamak bizi etkiliyor. Oyunumuzda geliştirmemiz yerler var. Bunları değiştireceğiz eminim" dedi.

Tuna, 'VAR' ile ilgili soruda ise maçlarında doğru karar verildiğini söyledi.
Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz
 

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