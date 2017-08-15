Tamer Tuna: 'İlk haftanın coşkusunu ve disiplinini sürdürmek zorundayız'

TFF Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İzmir gibi büyük bir şehrin hem temsili hem de varlığı açısından Göztepe'nin rolünün çok önemli olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “İzmir'in diğer köklü kulüplerinin de bu başarıda olması çok önemli. Futbolda bu tür değişimler şehirleri çok ileri taşıyor” dedi.

Fenerbahçe maçında ortaya koydukları en önemli şeyin karakter olduğunu anlatan Tamer Tuna, “Planlamalarımıza uygun, iyi bir maç oldu. Oyuncularımızın özgüveni ve futbol anlayışı ile taraftarların bunun karşılığını vermesi çok nemliydi. Sonuç ne olursa olsun iyi ve coşkulu bir oyun her zaman olacak” diye konuştu.

“İlk haftanın coşkusunu ve disiplinini sürdürmek zorundayız”

Ligde takımların tam hazır olmadığını savunan Tuna, “Değişimler yaşayan çok ekip var. Futbol adına çok olumlu şeyler beklenemez ilk haftalarda ama bir başarı vardı. Hemen övgüler başladı. Bunlar yanlış şeyler. Biz ayaklarımız sağlam olarak aynı tarzımızda Kayserispor maçında da sahada olacağız. Bu yıl her şeyimizi Göztepe'nin kalıcılığına adadık. Galatasaray-Kayserispor maçını izledim. Çok kaliteli bir takım kurulmuş. Biz de kaliteli bir takımız. Her maçı kazanmak sahaya için çıkacağız. Kayserispor maçı çok önemli. İlk haftanın coşkusunu ve disiplinini sürdürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı olarak oyuncu ayrımı yapmak istemediğini ancak Türk futbolu adına yabancı oyuncu bolluğuna karşı olduğunu açıklayan Tamer Tuna, “Sahada tek yerli futbolcu olması beni de rahatız ediyor. Ekonomik açıdan yabancı kontenjanını sonuna kadar kullanmak zorundaydık” dedi.

Sepil: “Yabancı bir stoper düşünüyoruz”

Dört stopere sahip olduklarını ancak zaman içinde bir stoper daha almayı düşündüklerini dile getiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise, “Yabancı bir stoper düşünüyoruz. İzlediğimiz, konuştuğumuz, hocamızın verdiği listede olan oyuncular var. Onun dışında planladığımız başka bir transfer yok” şeklinde konuştu.

Formaya sırt sponsoru

Süper Lig'e yükseldikten sonra sponsorluk anlamında ilginin arttığı Göztepe, uluslararası bir sigorta şirketiyle formanın sırt kısmı reklamı için sözleşme imzaladı. “Sponsorlukların sadece formaya reklam almaktan çok hangi uluslararası firmalarla işbirliği yaptığımız önemli” diyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Dünyanın sayılı firmalarından biriyle sözleşme imzalıyoruz. Bu konuda dünyanın 6. büyük firması. Göztepe'ye gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Göztepe isminin çok kıymetli olduğunu ifade eden sigorta şirketinin yönetim kurulu başkanı İbrahim Süha Güçsav da, “Biz kendimize sponsor almış gibi hissediyoruz. Göztepe isminin önemli bir marka değeri var” diye konuştu.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri