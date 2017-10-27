Tamer Tuna: 'Kendi değerlerimizi sahaya yansıtmadık'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada kendi değerlerini sahaya koyamadıklarını belirtti. Göztepe, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, “Maçın değerlendirmek, maçın değeri ile alakalıdır. Çok önemli bir maçtı. Kasımpaşa’yı tebrik ederim. Maçı analiz edersiniz ama önemli olan sahada nasıl oynadığınız. Göztepe olarak bu karşılaşmada kendi değerimizi ortaya koyamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Rakibin oyun geçişlerinde ve hızlı ataklarında kötüydük. Maçın içinde kendi kimliğimizden uzaktık. İstedikleriniz her zaman olmuyor. Bugün istediğimiz hiçbir şeyin olmadığı bir gündü” diye konuştu.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

