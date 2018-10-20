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Tamer Tuna: 'Oyun verimliliğimiz düşüktü'

Tamer Tuna: 'Oyun verimliliğimiz düşüktü'
Tamer Tuna: 'Oyun verimliliğimiz düşüktü'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, golsüz biten Fenerbahçe maçı sonrası, "Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi" dedi. Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçtan önce kazanmayı çok arzuladıklarını söyleyen Tuna, "Ancak mücadelede o kadar da iyi oynayamadık. 8 haftalık periyotta topa sahip olan, kazanmasa da oyun üretkenliği yüksek bir takımken bugün bunları ortaya koyamadık. Oyun verimliliğimiz düşüktü ama mücadelemiz, isteğimiz üst seviyedeydi. Bu da 1 puanı sağladı bize. Bugün üretkenliğimiz çok azdı. Biz böyle bir takım değiliz. Fenerbahçe'ye karşı oynadığınızda bazen kaybedebilecek pozisyonları verebiliyorsunuz. Özellikle 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle, duran toplarda ki etkinlikleriyle pozisyon verdik ama oyun üstünlüğü her iki takımda gitti geldi. Mücadelemiz ve fiziksel anlamda iyi oluşumuz puan kazanmamızı sağladı" dedi.

Tuna, Fenerbahçe karşısında gol yemeden maçı bitirmenin de önemli olduğunun altını çizerek, Fenerbahçe'nin beklediklerini gibi oynadığını ancak Sivasspor'un bekleneni veremediğini ifade etti.
Uğur Yiğit - Onur Erden
 

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