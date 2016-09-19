Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. 41 yaşındaki Ş.K., arızalanan 38 VS 486 plakalı beton mikserini yol kenarına çekerek tamir etmeye başladı. Bu sırada freni boşalan 30 tonluk beton mikserinin altında kalan Ş.K., feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Ş.K.'nın mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Hayatını kaybeden Ş.K.'nın 16 gün önce işe başladığı öğrenildi.

Kazayı gören bir görgü tanığı, "Aracı tamir ediyormuş. Benim geldiğimde galiba aracı kaçırmış. En sonunda araç buraya devrildi. İşçi arkadaş da aracın altında can vermiş" diyerek olayı anlattı.

Alparslan Ötüken