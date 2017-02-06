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Tamir ettiği tablet patlayıp yanmaya başladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bilgisayar servisine tamir ettirilmek üzere getirilen tablet, servis elemanının müdahalesi sırasında patlayarak yanmaya başladı.

Tamir ettiği tablet patlayıp yanmaya başladı

06 Şubat 2017 15:49
Tamir ettiği tablet patlayıp yanmaya başladı - Tıkla İzle

Olay, Akşehir ilçesi Cevdet Köksal Caddesi üzerinde bulunan Tutku Bilgisayar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir müşteri tarafından tamir edilmesi için servise bırakılan tablet, servis elemanı tarafından müdahale edilirken birden alev alarak yanmaya başladı. Alev alan tablet, servis görevlileri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Tabletin patladıktan sonra alev alması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bilgisayar Servis elemanı Engin Kahraman olay anını anlatırken, “Müşterimiz tableti getirerek şarjı ile alakalı bir sorun olduğunu söylemişti. İşleme aldığım sırada bataryanın hafif şişmiş olduğunu gördüm. Bu işlemi yaparken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kadar dikkatli olsak da ister istemez ucuz yollu tabletlerden olduğu için merdiven altı ürünlerde bu tür sıkıntılar çıkıyor. Bir anda tabletin bataryası alev aldı. Hemen müdahale edip söndürdük” dedi.

Bilgisayar servisi elemanlarından Mustafa Karadaş da, tablet alınırken özellikle merdiven altı ve isimsiz ürünlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, “Özellikle tabletleri şarj olurken kullanılmaması gerekiyor. Çünkü şarj olurken tabletin bataryası şişme yapıyor, bu iş sürekli olduğu zaman bu tür patlamalar siz elinizdeyken de olabilir ve istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu tür olumsuzları yaşamamak için şarj olurken tableti kullanmayalım. Ayrıca merdiven altı diye tabir ettiğimiz yani ne olduğu belirsiz tabletleri satın almamak gerekiyor” diye konuştu.
İş yeri sahibi İbrahim İngeç (33) ise olayın ucuz atlatıldığını belirterek, müşterinin tabletinin tamir edilerek kendisine teslim edildiğini söyledi. 

Etiketler: tamir


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