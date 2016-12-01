Olay, Piri Reis Mahallesi bulunan bir depoda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etkili olan yağmur yağışı nedeniyle su akıtan mısır deposunun çatısını tamir etmek isteyen 50 yaşındaki Ali Alataş, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Alataş'ın düştüğünü gören komşusunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Alataş, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Mehmet Dağlı

KARAMAN