Diğer
Kategoriler

Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde tamirciye sinirlenen vatandaş kendi aracını ateşe verdi.

Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı

09 Mart 2018 11:14
Tamirciye kızdı, kendi arabasını yaktı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden bir vatandaş, geçtiğimiz gün Torbalı’ya geldi. Arızalanan aracını sanayi sitesine götüren vatandaş sorunun giderilmesinin ardından aracı teslim aldı. İki gün geçtikten sonra tekrar tamirciye gelen vatandaş "Bu araç yine bozuldu" diyerek tepki gösterdi. İddiaya göre, tamirci "Şimdilik işim var, daha sonra" demesi üzerine araç sahibi sinirlendi ve aracını ateşe verdi. 

Araç alevler içinde yanmaya başlarken çevredeki vatandaşlar olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Amede Alpagüt
 

Etiketler: araba, tamirci

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç