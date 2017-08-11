Tamponda 17 kilo 830 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerdi, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla uygulama yaptı. Diyarbakır-Elazığ yolunda Sivrice kavşağında yapılan uygulamada U.G.'nin kullandığı aracı durduran polis arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şimşek' otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Bunun üzerine polisler tamponun alt kısmına zulalanmış özenle paketler haline getirilmiş 17 kilo 830 gram esrarı buldu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli U.G. ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu